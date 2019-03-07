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Silahla vurulan üniversite öğrencisinden acı haber

Isparta’da aynı apartta kalan taraflar arasında çıkan tartışmada yalnız yaşayan adamın pompalı av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladığı üniversite öğrencisi hastanede hayatını kaybetti.

07 Mart 2019 Perşembe 14:58
Silahla vurulan üniversite öğrencisinden acı haber

Isparta’da aynı apartta kalan taraflar arasında çıkan tartışmada yalnız yaşayan adamın pompalı av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladığı üniversite öğrencisi hastanede hayatını kaybetti.

 

Olay, bugün saat 10.45 sıralarında Çünür Mahallesi 5321.Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı stüdyo apartta yalnız yaşayan Mustafa G. ile üst katında kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencisi Enes S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

 

Tartışmanın çıktığı dakikalarda apartın balkonunda bulunan Mustafa G. apartın ön kısmında olduğu belirtilen Enes S.’yi pompalı av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti.

 

Ağır yaralı öğrencinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından, şüpheli Mustafa G.’nin ise polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:58
  1. Isparta
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