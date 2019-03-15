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Silahla vurulan adam kanlar içinde kapı kapı dolaşıp yardım istedi

Denizli’de aracına yapılan silahlı saldırıda bacağından yaralanarak kanlar içinde kalan adam apartmana sığınarak yardım istedi.

15 Mart 2019 Cuma 22:10
Silahla vurulan adam kanlar içinde kapı kapı dolaşıp yardım istedi

Denizli’de aracına yapılan silahlı saldırıda bacağından yaralanarak kanlar içinde kalan adam apartmana sığınarak yardım istedi. Yaralı şahsın apartmanda daire kapılarını çalarak yardım istemesi güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.



Olay, Merkezefendi ilçesi Yeni Şafak Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Abdurahman A. isimli şahıs 20 SU 509 plakalı aracı ile evine gitmek isterken 800 Evler mevkiinde M.Y. isimli şahsın pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Saldırı sonrası bacağından yaralanan Abdurahman A. isimli şahıs elinde tabancası ile can havliyle kendini aracından dışarı atarak kaçmaya başladı. Olay yerinden yaklaşık 150 metre uzakta bulunan sitedeki apartmanlara yönelen şahıs Abdurahman A., apartmana giren bir kadını görünce otomatik kilit sistemli olan kapı kapanmadan hemen arkasından hızlı içeri girdi. Kadına yaralı olduğunu anlatarak yardım etmesini isteyen Abdurahman A., apartmanın giriş kapısında bir süre bekledi. Adamın elindeki tabancayı gören ve korkan kadın ise hızlıca çantasından çıkardığı cep telefonu ile 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Asansörün geldiğini görün kadın yanındaki çocukla birlikte asansöre binerek yukarı katlardan birine çıktı.



Yaralı şahıs dairelerin zillerine basıp, kapıları çaldı


Sağ bacağının baldır kısmından yaralandığı görünen Abdurahman A.’nın bir süre apartmanın girişinde dolaştıktan dairelerin kapısını çalarak yardım istediği görülüyor. Elindeki tabancayı bırakmayan yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine götürülüyor.



Olayın zanlısı sadece birkaç kilometre kaçabildi


Saldırı sonra kendisine ait otomobile binerek kaçmaya çalışan zanlı M.Y., kullandığı pompalı tüfek ile olay yerinden birkaç kilometre sonra polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı. Ardından şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Alınan bilgilerde, olayda yaralanan Abdurahman A.’nın birkaç ay önce karakola giderek M.Y.’nin kendisini alacak verecek meselesi yüzünden tehdit ettiğini iddia edip şikayette bulunduğu öne sürüldü.



3 kişi gözaltına alındı


Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olayın zanlısı M.Y. ile birlikte aynı araç içerisinde bulunduğu belirtilen Y.Y. ve D.A.’da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:10
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