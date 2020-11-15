Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı: İsterlerse masaya otururuz

Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etmesiyle birlikte daha önce elinde silahla poz veren papaz geri adım attı. Bölgeden ayrılmak istemediğini söyleyen papaz "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar Rusya'nın arabuluculuğuyla varılan mutabakatla son buldu. Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti. Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı.

Silahla poz veren papaz müzakere istedi

Çatışmaların ilk günlerinde elindeki silahla poz veren papaz ise bölgeden ayrılmak istemiyor. Bölgenin Ermenilere ait olduğunu söyleyen papaz, savaş mesajları vermekten vazgeçti ve Azerbaycan ile müzakere yapmak istediğini söyledi. BBC'ye konuşan papaz Hovhannes, "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sonrası Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, Moskova'da kurulan masada yenilgiyi kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlığında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında anlaşma imzalandı. Yapılan müzakerede 28 yıl sonra Dağlık Karabağ gerçek sahibi olan Azerbaycan halkına verildi. Aliyev'in "Bu bir zafer" açıkması sonrası Azerbaycanlılar kutlama yaptı. Paşinyan'ın "Başka şansım yoktu" sözlerine öfkelenen Ermeniler ise hükümet binalarını bastı.