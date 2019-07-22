0553 313 94 23

Silahla oynarken kazara arkadaşını vuran genç serbest bırakıldı

Samsun’da tabanca ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaralayan genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:55
Silahla oynarken kazara arkadaşını vuran genç serbest bırakıldı

Samsun’da tabanca ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaralayan genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda boş arazide akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte alkol tüketirken S.Y. (21) tabancası ile oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşun E.G ’nin (24) sol bacağına isabet etti. Yaralanan genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. S.Y. ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesi’ne sevk edilen S.Y., çıkartıldığı mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlıyor? İŞKUR SÇP yedek liste
    1. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ne zaman..
    2. Hatay’da iki grup arasında silahlı..
    3. Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi..
    4. Amman yönetimi Kharouf'u "Ürdün..
    5. Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44..
    6. Ankaragücü Yalçın Ayhan ile sözleşme..
    7. HDP'li belediyeye sert tepki! "Ekmekle..
    8. Ürdün'den "Doğu Kudüs'teki yıkımlar..
    9. Samsun’da bıçakla yaralamaya adli..
    10. Silahla oynarken kazara arkadaşını..
    11. Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden..
    12. Uluslararası şölenler Dede Korkut..
    13. Meksika ve ABD sınırda silah..
    14. Masat Yaylası uluslararası şölene ev..
    15. Ceylanpınar’da patlama
    16. Motorinde indirim
    17. ABD'nin New York şehri karanlığa gömüldü
    18. Rusya, Eritre'ye yaptırımları kaldırdı
    19. Porto Riko Valisi Rossello istifa..
    20. Galatasaray, göl kenarında koştu
    21. MKE Ankaragücü sezon hazırlıklarını..
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Tahran'a..
    24. Trabzonspor oynadığı ilk hazırlık..
    25. Akar, ABD'nin Suriye Özel..
    26. Özbekistan ile yıl sonu ticaret hacmi..
    27. Seksenler dizisi ne zaman başlayacak?..
    28. Almanya’da bir camiye daha tehdit..
    29. Salça kazanına düşen çocuk, ambulans..
    30. İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam'..
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti