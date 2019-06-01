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Silahla dehşet saçan kocaya 4 ayda tahliye

Kartal’da boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladığı eşinin ailesine de silah doğrulttuğu iddiasıyla 50 yıla kadar hapsi istenen Murat Girişken, “kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından toplamda 5 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:53
Silahla dehşet saçan kocaya 4 ayda tahliye

Kartal’da boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladığı eşinin ailesine de silah doğrulttuğu iddiasıyla 50 yıla kadar hapsi istenen Murat Girişken, “kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından toplamda 5 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, 4 ay tutuklu kalan sanığın kararla birlikte tahliyesine hükmetti.


Kartal’da 2 Ocak’ta boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Girişken’i silahla yaralayan, eşinin ailesini de öldürmeye teşebbüs eden Murat Girişken’in 3 kez “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.


Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Girişken cezaevinden getirilirken, katılan Emin’e Girişken ve ailesi ile avukatları da salonda hazır bulundu.


“Can güvenliğim yok”


Duruşmada söz alanmağdur Emine Girişken, “Sanık evlilik hayatımız boyunca bana fiziksel ve psikolojik olarak şiddet uyguladı. Boşanmak istediğimde buna karşı çıktı, darp edildim. Bundan sonraki aşamalarda da can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Şikayetçiyim” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.


Emine Girişken’in annesi Saniye Dirican ve babası Orhan Dirican da söz alarak sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.


“Tatlı alıp gidecektim”


Esas hakkındaki savunması sorulan sanık, “Benim kimseyi vurma kastım yoktur. Konuşmak için gitmiştim. Tatlı alıp gidecektim, ama sormadan almak istemedim. Ben kimseyi vurmak istemedim” dedi. Son sözünde ise bir diyeceği olmadığını söyledi.


Sanık hakkında 5 buçuk yıl hapis


Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Murat Girişken’i mağdur Emine Girişken’e yönelik “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Emine Girişken’in babası Orhan Dirican’a yönelik “silahla tehdit” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, annesi Saniye Dirican’a yönelik eyleminden dolayı ise 5 bin 40 lira adli para cezası verdi.


Sanık “ruhsatsız silah taşıma” suçundan da 1 yıl 6 ay hapse ve bin 500 lira adli para cezasına mahkum edildi.


4 ayda tahliye kararı


Mahkeme, 4 ay tutuklu kalan sanığın tutukluluk süresini dikkate alarak kararla birlikte tahliyesine karar verdi.


İddianameden


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal’da 2 Ocak 2019 tarihinde Murat Girişken’in boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine gittiği, konuştukları sırada birden bire ayağı kalkıp pencereyi ve panjuru kapattığı, belinden çıkarttığı silahı kaynanasına doğrultarak ‘sizi öldüreceğim’ dediği anlatıldı. Bu sırada müdahale etmek isteyen eşi Emine Girişken’i saçından tutarak yere fırlattığı, bir el ateş ederek yaraladığı kaydedildi.


İddianamede, Murat Girişken’in Emine Girişken’e yönelik eyleminden dolayı ‘eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Kayınvalidesi ve kayınpederine yönelik eylemlerinden dolayı ise 2 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:53
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