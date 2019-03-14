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Silahla adam yaralayan zanlı gazetecilere seslendi: İyi çekin yakışıklı olsun

Samsun’da bir kişiyi silahla yaralayıp polis tarafından yakalanan şüphelinin gazetecilere söylediği sözler şaşırttı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:38
Silahla adam yaralayan zanlı gazetecilere seslendi: İyi çekin yakışıklı olsun

Samsun’da bir kişiyi silahla yaralayıp polis tarafından yakalanan şüphelinin adliyeye çıkarılırken kendisini görüntüleyen habercilere, "İyi çekin. Vurduğumuz adamlar da görsün" demesi dikkat çekti.

 

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta silahlı saldırıya uğrayan T.G. (34) bacağından yaralandı. Kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giden yaralı tedavi altına alındı.

 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ve firarda olan A.S.’yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. A.S., Samsun Adliyesine götürülürken gazetecilerin çekim yaptığını görünce, "İyi çekin iyi. Yakışıklı olsun da vurduğumuz adamlar görsün" demesi dikkat çekti. Zanlı gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna da "Sen sor diye" şeklinde cevap verdi.

 

Öte yandan, olayla ilgili adliyeye sevk edilen A.A.’nın da dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:38
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