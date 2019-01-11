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Silahını temizlerken kazara eşini vurduğu iddiası

Sakarya'da meydana gelen olayda vurulan kadın hayatını kaybetti, eşi gözaltına alındı

11 Ocak 2019 Cuma 22:10
Silahını temizlerken kazara eşini vurduğu iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden oluğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş'nin temizlediği tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar bu sırada evde bulunan eşi S.Ş'ye isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

S.Ş'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 22:10
  1. "kazara" ölüm iddiası
  2. Sakarya

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