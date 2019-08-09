Silahını temizlerken arkadaşını yaraladı
Eyüpsultan'da meslektaşının silahının temizlik sırasında ateş alması sonucu yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı09 Ağustos 2019 Cuma 23:42
İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da bir polis memuru nöbet tuttuğu sırada silahını temizlerken, meslektaşını göğsünden yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz'da nokta bekleme görevi yapan polis memuru Süleyman Daloğlu'nun temizlediği beylik silahı ateş aldı.
Daloğlu'nun silahından çıkan kurşun, birlikte görev yaptığı polis memuru Bedri Akman'ın göğsünü sıyırdı.
Yaralanan Akman, kaldırıldığı özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan Akman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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