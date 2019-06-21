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Silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Muş’ta istihbarı çalışmalar neticesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçu işlediği tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:26
Silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Muş’ta istihbarı çalışmalar neticesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçu işlediği tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Muş il merkezi, Korkut ve Bulanık ilçelerinde 5, Bitlis-Ahlat ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda; 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 12 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü, 675 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 283 adet tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 46 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldı” denildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:26
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