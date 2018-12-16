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Silah kaçakçıları tüfeklerle birlikte yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, İran topraklarından Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5’i Irak ve 3’ü İran vatandaşı olmak üzere 8 kişi, sırtındaki 64 av tüfeği ile yakalandı. Kaçakçıların yakalanma anı ve karda yürümeleri kameralara yansıdı.

16 Aralık 2018 Pazar 23:47
Silah kaçakçıları tüfeklerle birlikte yakalandı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.12.2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tanyolu mevkiinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında İran topraklarından Türkiye topraklarına yasadışı yollardan geçmeye çalışan 5’i Irak ve 3’ü İran vatandaşı olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların yanlarında bulunan çuvallarda yapılan aramada 64 av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Yaklaşık 1, 5 metre karda yürüyen ve sırtlarında çuvallar bulunan kaçakçılar yakalanma anı ve karda yürümeleri kameralara yansıdı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:47
  1. Hakkari
  2. silah kaçakç

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