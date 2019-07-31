Silah kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan iki şahsı gözaltına aldı. Olayda bir adet otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İstihbarî çalışmalar neticesinde 32 yaşındaki A.Ö. ve 42 yaşındaki Ü.N. isimli şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler, A.Ö. idaresindeki 61 SB 876 plakalı aracı yapılan Esenköy’de yakaladı. Şahısların araziye attıkları 1 otomatik tabanca ve 1 şarjör, 1 baretta marka ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, tahkikat sürüyor.