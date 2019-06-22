Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı Elazığ’da bekçilere silah çekip kaçan ve bir eve saklanan 3 şüpheliözel harekat timinin koç başıyla kapıyı kırdığı operasyonla yakalandı.

Elazığ’da bekçilere silah çekip kaçan ve bir eve saklanan 3 şüpheliözel harekat timinin koç başıyla kapıyı kırdığı operasyonla yakalandı.

Olay, merkeze bağlıRüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli devriyede olan bekçilere silah çekip ateş ederek kaçmaya başladı.Takibi sürdüren bekçiler takviye isterken şüpheliler, 2 katlıbir eve gizlendi.Busırada olay yerineasayiş ve özel harekat ekipleri gelerek ilk olarak çevre güvenliğiyle bölgeyi ablukaya aldı.Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi için eve özel tim operasyon düzenledi. Koç başı ile kapıyı kıran özel harekat timi evde saklanan 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Evde olay yeri inceleme ve narkotik ekipleri dedektör köpekle arama yaptı.

Emniyete götürülen şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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