Silah arkadaşları Afrin Gazisi Didinmez’i unutmadı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 46.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 46. günü olan 16 Mart 2018 tarihinde eyp patlaması sonrasında gazi olan Uzman Çavuş Zeki Didinmez’i silah arkadaşları unutmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 46. günü olan 16 Mart 2018 tarihinde eyp patlaması sonrasında sol bacağını kaybederek gazi olan Nevşehirli Uzman Çavuş Zeki Didinmez’in gazi oluşunun birinci yıl dönümünü silah arkadaşları unutmadı. Kuzey Irak’ta görevde bulunun Gazi Zeki Didinmez’in silah arkadaşları çektikleri duygusal video ile Zeki Didinmez’e mesaj göndererek seni asla unutmadık mesajı verdiler.

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