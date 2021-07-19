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Avrupa Sıla yolunda Sırbistan-Bulgaristan gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor
Avrupa

Sıla yolunda Sırbistan-Bulgaristan gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor

Sıla yolunda Sırbistan-Bulgaristan gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 17:40:00 -
Sıla yolunda Sırbistan-Bulgaristan gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor

Yaz döneminde tatillerini Türkiye'de geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin özellikle Sırbistan-Bulgaristan gümrük kapılarında yaşadıkları bazı sıkıntılar, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün müdahalesine neden oldu. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, iki ülke arasındaki en büyük gümrük kapısı olan Kalotina'yı ziyaret ederek geçişlerin kolaylaştırılması için Bulgar makamları ile temasa bulundu.

 

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