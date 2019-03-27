Şıktaşlı’dan, Manisalıları sevindirecek Beyazfil projesi

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Manisa’da hem esnafı hem de vatandaşı sevindirecek Beyazfil projesini açıkladı. Beyazfil binasını hemen yanındaki eski belediye binası ile birleştirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kullanacağını belirten Şıktaşlı, bu şekilde 450 milyonluk gereksiz harcamadan Manisa’yı kurtararak, çarşı esnafının ekonomisini yeniden canlandıracağını söyledi.

Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Sabah saatlerinde Yunusemre ilçesindeki küçük sanayi sitesi esnafını gezen, Şıktaşlı akşam saatlerinde seçim mesaisini Salihli ilçesinde sürdürdü. Şıktaşlı’ya ziyaretinde İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve CHP İl Başkanı Semih Balaban da eşlik etti. Gittiği yerlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şıktaşlı, Manisalıları sevindirecek Beyazfil projesini açıkladı. Projesi ile hem Manisalıların parasını çar çur etmeyeceğini hem de bitme noktasına gelen çarşı ekonomisini canlandıracağını ifade eden Şıktaşlı, “Biz betona değil, insana yatırım yapacağız. Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ‘Sırça köşkte oturmam’ diyerek, AK Partili Bülent Kar döneminde yapımına başlanılan belediye binasının kaba inşaatını yıktı. Yapılan masrafları çöpe atmasının yanı sıra müteahhit firmaya tazminat ödedi. Ticaret Odası’ndan 4 milyon TL peşin paraya dört yıllığına belediye binası için kiralama yaptı. Kiraladığı binaya 4,5 milyon liralık da masraf yaptı. Eski garaj olarak bilinen yere bu kez garaj esnafını düşünmeden 450 milyon liralık bir belediye inşaatına daha başladı. Proje yer teslimi yapılmasının ardından aylarca başlamadı, başladıktan kısa bir süre sonra da yarım kaldı. Belediye başlayamama nedeni olarak önce Perşembe pazarını engel olarak gösterse de pazarın altında Çaybaşı Deresi olduğu ve bu yüzden pazarın sınırlarında herhangi bir inşaat yapmanın imkansız olduğu gerçeği ortaya çıktı. Belediye Binası diye başlanan projeden milyonlarca zararla açık otoparka dönen icraatla övünmeleri de bitmişliklerin göstergesidir” dedi.

“450 milyonluk gereksiz harcamadan Manisa’yı kurtaracağız”

Şıktaşlı, kendi döneminde israf ve gösteriş dönemini bitireceğini belirterek, “Biz halkın parasını çar çur etmeyeceğiz, bizim dönemimizde israf ve gösteriş dönemi bitecek. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesini kazandığımızda Manisa’da Beyaz Fil olarak bilinen ve kentin simgeleri arasında yer alan Cumhuriyet tarihi binası olan tescilli yapıyı satın alacağız. Bu binayı hemen yanındaki eski belediye binası ile birleştirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kullanacağız. Bu şekilde 450 milyonluk gereksiz harcamadan Manisa’yı kurtaracak bu sayede de esnafa ve Manisa’ya fayda sağlayacak projelere imza atacağız” diye konuştu.