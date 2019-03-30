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Şıktaşlı’dan Manisalı kadınlara 3 müjde

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, kadınlara 3 müjde verdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:59
Şıktaşlı’dan Manisalı kadınlara 3 müjde

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, kadınlara 3 müjde verdi. 17 ilçede kadın üretici pazarları kuracağını kaydeden Şıktaşlı, 25 bin kadına da istihdam sözü verdi.


Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçimlerine bir gün kala, Manisalı kadınları sevindirecek 3 müjdesini açıkladı. Kadınları yaşamın her alanında önemsediklerini dile getiren Şıktaşlı, “Kadın yaşama ne kadar çok dokunursa, özellikle de kadının üretime katkısı ne kadar artarsa, yaşam da ekonomimiz de o kadar güçleniyor, zenginleşiyor. İşte çalışan üreten kadınların artmasını tam da bu sebeple istiyorum. Çünkü, girişimci, rekabetçi ve güçlü bir kent olma yolunda bir dönüşüme ihtiyacımız var. Biz büyükşehir belediyesinin gücünü toplumsal gelişimin teminatı olan kadınlar için seferber edeceğiz. Kadınların iş yaşamındaki yerini güçlendirmek için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak belediyenin imkanlarını sunacağız” diye konuştu.



5 yılda 25 bin kadına istihdam sözü


Her yıl 5 bin kadına bir yıl boyunca kullanabileceği 100 metrekarelik bahçeleri büyükşehir belediyesi olarak tahsis edeceklerinin sözünü veren Şıktaşlı, “Bu sayede 5 yılda 25 bin kadına istihdam sağlamış olacağız. Bu projemiz 17 ilçemizdeki kadınları kapsayacak. Ayrıca kadınlarımızın birleşerek kooperatif oluşturmalarını da sağlayacağız. Kooperatifler kadınların eşitsizlik ve yoksullukla mücadelelerin de çok önemli bir rol oynar. Kooperatifle birlikte hareket eden kadınların elde ettikleri gelirlerle kooperatifin her yıl daha da büyümesinin önünü açarak daha sonra bu kooperatifin tüm ülkede ve yurt dışında markalaşmasına destek olacağız” diye konuştu.



“Üretici pazarları kuracağız”


17 ilçede kadınlara özel üretici pazarları kuracaklarını ifade eden Şıktaşlı, “Kadınlara özel üretici pazarları kadınlar için kurulacak ve tüm ilçelerde yer alacak. 17 ilçede sebze bahçeleri tahsis edilen kadınlara öncelik vereceğiz. Ana amacımız; kadınlarımızın ürettikleri aksesuar, giyim, ev tekstili, takı, oyuncak gibi çeşitli ürünleri, kuracağımız kadınlara özel üretici pazarlarında satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarıdır. Belediyemiz tüm bu iş için gerekli alt yapıyı da sağlayacağız” dedi.



‘Kadınlara özel ‘e-ticaret’ platformu kurulacak”


Kadınlar için ayrıca e-ticaret platformu kuracaklarını da kaydeden Şıktaşlı açıklamasını şöyle tamamladı: “e-ticaret’ Platformu kurarak Manisalı kadınların ürettikleri her türlü el emeği, göz nuru ürünleri Türkiye’nin her yerine kolayca satmalarını sağlayacağız. Kadınlar hem sosyal hem de ekonomik açıdan pek çok avantaj sağlayacak. Bu üç müjdemiz ile toplamda 25 bin kadına istihdam sağlayacağız. Öncelikle dar gelirli kadınların ekonomik hayata katılımlarını arttırmaya ve girişimciliklerini desteklemeye çalışacağız. Yüksek maliyetler sebebiyle iş kurmakta zorlanan kadınlara kendi işini yapma fırsatı sunacağız. Her kadına girişimci olma fırsatı tanıyacağız. e -ticarette anahtar teslim çözüm ile girişimci kadınlara yeni bir umut olacağız. Belediye olarak kadınlara ücretsiz e- ticaret eğitimi vereceğiz. Kadın girişimcilere e- ticaret işi kurmaları için gereken tüm teknik alt yapıyı sunacağız. Ayrıca girişimci olmak isteyen ancak, farklı sebeplerle esnek bir çalışma ortamına ihtiyaç duyan kadınlar için e- ticaret ile çok önemli fırsatlar oluşturacağız. e- ticaret, kadınlara hem sosyal hem de ekonomik açıdan pek çok avantaj sağlayacak.”

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:59
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