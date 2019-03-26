0553 313 94 23

Şıktaşlı’dan 25 bin kadına ücretsiz sebze bahçesi sözü

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, göreve gelir gelmez kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağını belirterek, 25 bin kadına kullanabilecekleri 100’er metrekarelik sebze bahçeleri tahsis edeceklerinin sözünü verdi.

26 Mart 2019 Salı 11:45
Şıktaşlı’dan 25 bin kadına ücretsiz sebze bahçesi sözü

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, göreve gelir gelmez kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağını belirterek, 25 bin kadına kullanabilecekleri 100’er metrekarelik sebze bahçeleri tahsis edeceklerinin sözünü verdi. Ayrıca Şıktaşlı, 17 ilçede kadınlara özel üretici pazarları kuracaklarını ifade etti.


Millet İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını merkez ilçe olan Şehzadeler ilçesinde sürdürdü. Güne Manisa Gazeteciler Cemiyeti ziyareti ile başlayan Şıktaşlı, daha sonra Karaköy’de esnaf ziyaretinde bulundu. Şıktaşlı, ardından Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan’ı ziyaret etti. Ziyarette İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve CHP İl Başkanı Semih Balaban da eşlik etti.



Engelliler için erişilebilir kent protokolünü imzaladı


Şıktaşlı, ziyaret ettiği Altı Nokta Körler Derneği’nde Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü’nü imzaladı. Engelli dostu kent ve belediye başkanı olacağını taahhüt eden Şıktaşlı, “Tüm yurttaşlara eşit hizmet şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışına hayata geçirerek, engelli bireylerimizin hak ve özgürlüklerinin korunup iyileştirilmesi için somut adımlar atacağız. Kentsel hizmetlerin ve alt yapının planlanması süreçlerine engelli örgütlerinin katılımını ve temsil hakkını güvence altına almayı hedefliyorum. Bunun sözünü de veriyor ve gerçekleştirmek için de attığım imza ile taahhüt ediyorum” diye konuştu.



25 bin kadına istihdam


Şıktaşlı, yerel seçim mesaisini akşam saatlerinde gittiği Kuşlubahçe ve Barbaros mahallerinde sürdürdü. Burada vatandaşlara hitap eden Şıktaşlı, pozitif ayrımcılık yapacağı Manisalı kadınlara özel projelerini açıkladı. 25 bin kadına istihdam sağlayacaklarını belirten Şıktaşlı, “Kadınların yaşamın her alanında varlığını çok önemsiyorum. Kadın yaşama ne kadar çok dokunursa, özellikle de kadının üretime katkısı ne kadar artarsa; yaşam da, ekonomimiz de o kadar güçleniyor, zenginleşiyor. İşte, çalışan üreten kadınların artmasını tam da bu sebeple istiyorum. Çünkü girişimci, rekabetçi ve güçlü bir kent olma yolunda bir dönüşüme ihtiyacımız var. Biz büyükşehir belediyesinin gücünü toplumsal gelişiminin teminatı olan kadınlar için seferber edeceğiz. Kadınların iş yaşamındaki yerini güçlendirmek için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak belediyenin imkanlarını kadınların hizmetine sunacağız” diye konuştu.



"Kadınlar kooperatifleşecek"


Şıktaşlı, şöyle devam etti: “Her yıl 5 bin kadına bir yıl boyunca kullanabileceği 100 metrekarelik bahçeleri büyükşehir belediyesi olarak tahsis edeceğiz. Bu sayede 5 yılda 25 bin kadına istihdam sağlamış olacağız. Bu projemiz 17 ilçemizdeki kadınları kapsayacak. Ayrıca kadınlarımızın birleşerek kooperatif oluşturmalarını da sağlayacağız. Kooperatifler kadınların eşitsizlik ve yoksullukla mücadelelerin de çok önemli bir rol oynar. Kooperatifle birlikte hareket eden kadınların elde ettikleri gelirlerle kooperatifin her yıl daha da büyümesinin önünü açarak daha sonra bu kooperatifin tüm ülkede ve yurt dışında markalaşmasına destek olacağız” diye konuştu.



"Kadınlara özel üretici pazarları kuracağız"


17 ilçede kadınlara özel üretici pazarları kuracaklarını dile getiren Şıktaşlı, “Ana amacımız; kadınlarımızın ürettikleri aksesuar, giyim, ev tekstili, takı, oyuncak gibi çeşitli ürünleri, kuracağımız kadınlara özel üretici pazarlarında satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarıdır. Belediyemiz tüm bu iş için gerekli alt yapıyı da sağlayacağız. ’e-ticaret’ Platformu kurarak Manisalı kadınların ürettikleri her türlü el emeği, göz nuru ürünleri Türkiye’nin her yerine kolayca satmalarını sağlayacağız. Kadınlar hem sosyal hem de ekonomik açıdan pek çok avantaj sağlayacak” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocukların gönlüne gireceksiniz
    1. Çocukların gönlüne gireceksiniz
    2. Bozbey: "Bursa’ya kaybolan değerini..
    3. "Milli takımımız tekrar Türkiye'ye..
    4. FETÖ’nün emniyet personelini kodladığı..
    5. Binlerce yıllık nadide yazma eserler..
    6. Varto’ya gençlik merkezi kurulacak
    7. Navaz Şerif 400 bin lira ödeyecek!..
    8. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na..
    9. Suudi Arabistan ve Bahreyn'den ABD'nin..
    10. Düden Kıyı Şelalesi’ne turist yoğunluğu
    11. Huzurevinde Yaşlılar haftası dolu dolu..
    12. Miniklerin, ailelerini Trafik polisine..
    13. Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri,..
    14. Dağ ilçeleri Aktaş’ı bağrına bastı
    15. Aksaray-Adana karayolunun 6...
    16. Karatepeliler Cumhur İttifakı adayı..
    17. Aliağa Esnaf Odası’ndan ölçü ve tartı..
    18. ÖSYM tarih verdi | YDS sonuçları ne..
    19. "Bu teneffüs" çocukların hayallerini..
    20. Midyat’ta yağmur nedeni ile ev ve iş..
    21. "Batman'da sosyal yardımlarda 50 bini..
    22. Terör Devleti iyice azıttı! Siyonist..
    23. 13 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız..
    24. Tanzim satışı yapan marketler hangiler..
    25. İstihdamda "Trakya havası" esti
    26. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    27. Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6..
    28. Profesörün aracı 60 kilometre hızla..
    29. Seyitgazi Yarbasan’da orman yangını
    30. Minik Alperen’in ölümüne ilişkin..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!