Sikorsky, jandarmanın o operasyonunu ödüle layık gördü

Sikorsky Firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında gerçekleştirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi. Sikorsky, kurtarma faaliyetindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı jandarma personeline "Kurtarma Sertifikası" ödülü verdi.

Olay, 10 Temmuz 2018'de Jandarma Havacılık Başkanlığına bağlı Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu gerçekleşti. Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 12 vatandaşın serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi ile nehir ortasında bulunan bir adacıkta mahsur kalması ihbarı üzerine bölgede kurtarma operasyonu başlatıldı.

Yapılan keșifler sonucu nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandașların hayati tehlikesi olabileceği üzerine, helikopter bölgeye hiçbir bir teçhizat kullanmadan iniș yapmıştı. Mahsur kalanlar helikopterin için alınması ve emniyetli bir noktaya tahliye edilmesi ile operasyon sonlandırılmıştı.

Kurtarma sertifikası verildi

Kurtarma operasyonu sonucu ‘Sikorsky Fiması’ tarafında uçuș ekibi Jandarma Pilot Binbașı Utku Așkın, Jandarma Pilot Yüzbașı A. Ayacan Savaș, Jandarma Uzman Havacı Astsubay Kıdemli Çavuș Güner Kızıl'a kurtarma faaliyetlerindeki cesaret ve yeneklerinden dolayı "Kurtarma Sertifikası"verildi.