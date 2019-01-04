0553 313 94 23

Sikorsky, jandarmanın o operasyonunu ödüle layık gördü

Dicle Nehri'ne serinlemek için giren, ancak suyun aniden yükselmesiyle nehirde mahsur kalan vatandaşları kurtaran Jandarma ekibine, Sikorsky tarafından cesaret ve yetenek ödülü verildi.

04 Ocak 2019 Cuma 14:57
Sikorsky, jandarmanın o operasyonunu ödüle layık gördü

Sikorsky Firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında gerçekleştirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi. Sikorsky, kurtarma faaliyetindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı jandarma personeline "Kurtarma Sertifikası" ödülü verdi.

Olay, 10 Temmuz 2018'de Jandarma Havacılık Başkanlığına bağlı Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu gerçekleşti. Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 12 vatandaşın serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi ile nehir ortasında bulunan bir adacıkta mahsur kalması ihbarı üzerine bölgede kurtarma operasyonu başlatıldı. 

Yapılan keșifler sonucu nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandașların hayati tehlikesi olabileceği üzerine, helikopter bölgeye hiçbir bir teçhizat kullanmadan iniș yapmıştı. Mahsur kalanlar helikopterin için alınması ve emniyetli bir noktaya tahliye edilmesi ile operasyon sonlandırılmıştı. 

Kurtarma sertifikası verildi

Kurtarma operasyonu sonucu ‘Sikorsky Fiması’ tarafında uçuș ekibi Jandarma Pilot Binbașı Utku Așkın, Jandarma Pilot Yüzbașı A. Ayacan Savaș, Jandarma Uzman Havacı Astsubay Kıdemli Çavuș Güner Kızıl'a kurtarma faaliyetlerindeki cesaret ve yeneklerinden dolayı "Kurtarma Sertifikası"verildi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:57
  1. Diyarbakır
  2. kurtarma operasyonu
  3. sikorsky
  4. dicle nehri
  5. cesaret ve yetenek ödülüne
  6. Sikorsky Firması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    1. Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    2. Binali Yıldırım, "İstanbul..
    3. ABD'ye açık rest! Savaş gemisi..
    4. Ribery, altın kaplama ete dünyaları..
    5. Binali Yıldırım: "İnşallah..
    6. Yerel meclislerden İdlib'de çatışan..
    7. Kasımpaşa, Azad Toptik'i transfer etti
    8. ABD'li albaydan flaş açıklama: Rusya..
    9. Binali Yıldırım: "Şu ana kadar..
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat! Yola..
    11. Yer Uludağ! Örtüyü kaldıran dehşete..
    12. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna..
    13. TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul..
    14. Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye..
    15. Galatasaray'a altyapıdan bir oyuncu daha
    16. Binali Yıldırım: İpuçlarını 7 Ocak'ta..
    17. M3 para arzı arttı
    18. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    19. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    20. CHP Bursa ilçe belediye başkan..
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar