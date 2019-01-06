"Sıkmadık el, fethetmedik gönül, dokunmadık kalp bırakmayacağız"

KASTAMONU (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizlerin ve teşkilatların görevi kapı kapı dolaşarak sıkmadık el, fethetmedik gönül, dokunmadık kalp bırakmamak olacaktır." dedi.

Kentteki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Kurum, yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun diriliş şehri olduğunu belirterek, kentin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda çok sayıda şehit verdiğini söyledi.

Kastamonu'nun evliyalar şehri olduğunu ifade eden Kurum, şunları dile getirdi:

"Şehitler diyarımız şehrimizde bugün birçok projeyi gördük, konuştuk, tartıştık, karar aldık. Bilhassa kadın kollarımız, bu mücadeleyi vermiş ecdadımızın torunlarısınız. Allah sizden razı olsun. Siz de AK Parti iktidarı döneminde aynı milli mücadeleyi veriyorsunuz. Biz sizleri gördüğümüzde, sizlerin bu güler yüzünü gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Siz, kar kış demeden bu dava uğruna ki bu dava hakkın davası, milletin rızası. Bu dava uğruna dışarıda kar yağıyor, geliyorsunuz, bu mücadele için alın teri döküyorsunuz, emek veriyorsunuz. Hepinize bu birlik, beraberlikten dolayı teşekkür ediyorum."

Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaştığını belirterek, seçimlerde aynı ruh ve kararlılıkla AK Parti belediyeciliğini tüm ilçelere göstermeleri, tüm ilçelerdeki vatandaşlara tanıtmaları gerektiğini söyledi.

"Bu noktada bizlerin ve teşkilatların görevi kapı kapı dolaşarak sıkmadık el, fethetmedik gönül, dokunmadık kalp bırakmamak olacaktır." diyen Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde şehirleri gezip problemlerini, sorunlarını konuştuklarını anlattı.

Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"İstişare ediyoruz ve yapılması gereken işleri de aynı masa etrafında karar almak suretiyle bir an önce projeleri gerçekleştirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Sizden de ricamız bu projelerimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatmak ve geçmişte olduğu gibi bugün de milli, yerli duruşu inşallah Kastamonu'nun tamamına yaymak ve anlatmak suretiyle bütün belediyeleri almak istiyoruz."

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Kurum, "İnşallah bu heyecanını hiç kaybetmeden önümüzdeki 5 yıllık süreçte de Kastamonu halkı için, ecdadın bize bıraktığı değerleri ortaya çıkarmak için, vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için var gücüyle çalışacak. Biz de bakanlık olarak Kastamonu'nun ihtiyacı olan her projenin arkasında olduğumuzu, Başkanımızın, teşkilatımızın arkasında olduğunu ifade etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İl genelinde Bakanlık tarafından 4 milyar 650 milyon liralık iş yapıldığını ifade eden Kurum, şunları dile getirdi:

"Bunların hepsi tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuş. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce ilçelerimizin, şehirlerimizin ihtiyaçları olan içme suyu, atık su, atık su arıtma tesisi, düzenli depolama tesisi gibi birçok projeyi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çevreye ilişkin, şehre ilişkin çöp arabasından tutun da çöp konteynerine kadar yapılması gereken her türlü işi, ihtiyacı gidermeye çalıştık. Devam eden 109 milyon liralık yatırım var. 109 milyon liralık yatırıma bugünkü toplantı neticesinde yenilerini ekledik."

Kastamonu'da yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 81 ilimizde Millet Bahçesi Projemiz var. Her ilimize millet bahçesi yapmak istiyoruz." dedi.

Kurum, 200 günlük eylem planı çerçevesinde 28 ilde fiilen 52 millet bahçesini projelendirdiklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kısmının yapımı devam ederken bir kısmını halkın kullanımına açtık. Bir kısmı da şu anda projelendirme aşamasında. Çok yakın zamanda 81 ilimizde en az bir tane millet bahçesi yapacağız. Dünyada örneğini gördüğümüz, şehirlerimizde özlemini duyduğumuz bu büyük alanlarda millet bahçesi yapacağız. Gencimizin, kadınlarımızın zaman geçireceği, içinde bisiklet yolları, millet kıraathaneleri olan millet bahçeleri hizmete girecek."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Hisarardı Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve Nasrullah Meydanı'ndaki projeleri inceleyerek Belediye Başkanlığı ve Kastamonu Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kurum, ziyaretlerin ardından kara yolu ile kentten ayrıldı.