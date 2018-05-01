Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sıkışan kirpinin imdadına itfaiye yetişti!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mazgala sıkışan kirpi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 17:48
Sıkışan kirpinin imdadına itfaiye yetişti!

Bağlık Eser Sokak'ta yağmur suyu kanalı üzerindeki  mazgalda kirpinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla mazgalı genişleterek kirpiyu kurtardı.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbar üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine gittiğini ve sıkışan kirpiyi kurtararak doğal yaşamına bıraktıklarını ifade etti. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 17:48
  1. Kirpi
  2. Zonguldak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UAEA: ''İran'da nükleer faaliyetlere yönelik bir gösterge yok''
    1. UAEA: ''İran'da nükleer faaliyetlere..
    2. Bebek mendilleri çocuğunuzda alerji..
    3. FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon!
    4. Fransa'da olaylı 1 Mayıs! Göstericiler..
    5. Yağmur duası ettikleri sırada yağış..
    6. Liseli gençler ilk kıblesiyle tanışıyor!
    7. Hollanda'dan rezalet karar! 'İslam..
    8. Başınız ağrıyorsa bu hastalığa dikkat..
    9. TIR devrildi 25 ton mısır silajı..
    10. FETÖ'den aranıyordu! Enselendi
    11. ''Abdurrahim Albayrak hastaneye..
    12. Sıkışan kirpinin imdadına itfaiye..
    13. CHP'nin kanalı AKM'ye ağladı!
    14. Miroğlu: HDP dahil bir çok partinin..
    15. TFF 6 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk..
    16. Yüz binler Kızıl Meydan'da toplandı
    17. Savcı katili PKK'lı sınırda yakalandı!
    18. Fenerbahçe'den Brezilyalı atağı!
    19. Bomba iddia! "Gül deney tavşanıydı..
    20. Polislerin dikkati tehlikeli..
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!