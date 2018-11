Sıkıntı anında okunacak dualar Peygamberimizin yaptığı dualar

Allah, kullarını imtihana tabi tutmak için türlü sıkıntı ve dertlerle sınamakta. Kulun görevi ise kendisine verilen bu dert ve sıkıntılara sabrederek imtihanı kazanmak olmalı. Her dert ve sıkıntı adında yapılacak dualar vardır. Dert ve sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dualar neler? Sıkıntı duası nedir? Peygamberimizin sıkıntı duaları nelerdir?

İnsanlar bir imtihan için yaratılmıştı. Bu imtihan dünyasında kimi insan, parayla, kimi insan fakirlikle, kimi insan hastalık kimi insan ise ailesiyle imtihana tabi tutulmakta. Dünya meşakkati nedeniyle insanlar çoğu zaman sıkıntıya düşer. Bu kısıntı esnasında bir çıkış yolu, bir yardım eli arar. İşte hakiki bir kul Allah'a her konuda tevekkül eder, sıkıntıya düşmüşse o sıkıntısının giderilmesi için maddi sebeplere yönelir. Sadece maddi sebepler yeterli olur mu tabiki de hayır. İnsan düştüğü dert ve sıkıntının çaresi için merhametlilerin en merhametlisi, güç ve kuvvet sahibi Allah'a manevi olarak yönelik bu yöneliş Kur'an okumakla, namazla ibadet ve zikirle olmakta. İşte kulun dert, sıkıntıya düştüğünde Allah'a yünelmeli.

Sıkıntı, dert ve sabır ayetleri

“Ey insanlar! İşte size Rabbiniz’den bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’ân) geldi.” (Yunus, 57)

“Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah'a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir.” (2-45)

“Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” (2-153)

“Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!” (2-55)

“Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.” (Buharî, Mardâ,1; Müslim, Bir, 5)

Hazret-i Ayşe’den rivayete göre Nebiyy-i Ekrem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame”

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Peygamberimiz hasta olduğunda okuduğu dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) rahatsızlandıkları zaman onu Cibril (a.s.) tedavi eder ve:

Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

“Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.” derdi.(Müslim, Selâm 40)

Huzura kavuşmak isteyen İnşirah Suresini okusun

Allah-u Teala, İnşirah suresini sıkıntıya ve kedere düşmüş kullarına şifa niteliğinde göndermiştir. Ruhani rahatlamak, feraha kavuşmak için okunur. Sekiz ayetten oIuşan surenin ismini "Şerh" "EIem neşrah Ieke sadrak" oIarak da söyIeyenIer vardır.

İnşirah Suresi’nin Türkçe okunuşu

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresinin Türkçe okunuşu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah Suresinin fazileti

Her gün 7 kere okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur. Bir kimse beş vakit namazın ardından okumaya devam ederse, Allah’u Teala o kimsenin her işini kolaylaştırır. Kederli bir durumda ise, ferahlığa çıkarır. Beklemediği yerden kendisine rızık ikram olunur. Kalbi her zaman huzur ve rahatlık içinde bulunur. Kendisinde göğüs darlığı bulunan kimseye bu sure okunur veya hasta olan kimse bu surenin okunmasına bizzat devam ederse, Allah’u Teala o kimseyi bu hastalıktan kurtarır.