Sıkı tedbirler devam edecek

Bu kurumlarda çalışan personele yönelik şubat ayından itibaren uygulanan sıkı tedbirlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtilen genelgede, önlemler ve uygulamalar ile ilgili şu uyarılara yer verildi: "Bu kurumlarda çalışan personelin vardiyaları öncelikle 14 günlük dönemler olarak düzenlenmeye devam edilecek. Hastane dönüşünde izolasyon süresi ise 14 gün olarak uygulanacak. Nisan ayından bu yana yapılan, personele çalışmaya başlamadan önce uygulanan PCR testi yine devam edecek. Test sonucu açıklanmadan personelin çalışmaya başlatılmaması, yapılan PCR test sonucu negatif olarak bildirilen personelin çalışma alanına alınmasına özen gösterilecek. Personelin toplu yemek yemeleri engellenecek. Sosyal etkinliklere izin verilmeyecek. Kuruluşlara acil durumlarda alınan misafirler kesinlikle 14 gün izole edilecek, 14 gün sonra yapılacak test sonucu negatif çıkan kişiler odalara alınacak. Hastanede yatarak tedavi görenler tedavilerinin tamamlanması ve sonrasında 24-48 saat ara ile yapılacak iki PCR testinin negatif çıkması halinde hastaneden taburcu edilecek. Temaslı olanlar, izolasyonlarını tek kişilik alanlarda tamamlayacak.