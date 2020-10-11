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Korona Virüs Sıkı denetim ve hızlı müdahale ile salgının hızını kestik
Korona Virüs

Sıkı denetim ve hızlı müdahale ile salgının hızını kestik

Türkiye genelinde son birkaç haftada yapılan sıkı denetim ve hızlı müdahalelerle salgının hızının kontrol altına alındığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum; ihmal edilen her tedbir hepimize acılar yaşatır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 03:26:00 -
Sıkı denetim ve hızlı müdahale ile salgının hızını kestik

Kovid-19’un bölgedeki seyrini, sağlık altyapısını, yatırımları ve ihtiyaçları denetlemek için Adana’ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Şehir Hastanesinin sağladığı yüksek kapasite ve esnek yapılanma ile Türkiye’nin en kalabalık 6. kenti Adana’nın tüm ülkeye örnek olduğunu söyledi.

Adana’nın ardından Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye’ye giderek bu kentlerdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla inceleyeceklerini aktaran Koca, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına da değinerek şunları söyledi:

"Büyük bir mücadele verdiğimiz salgında, geçen ay tekrar bir şiddetlenme yaşadık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Bazı illerimizde istemediğimiz yükselişler gördük ve bu bölgelere acil müdahaleler yaptık. Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Ancak bu iyi gidiş, bizi asla ve asla rehavete sürüklememeli."

7 milyon kişiye 

“Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon poliklinik muayenesi yapılmış, yaklaşık 7 milyon kişi yatarak tedavi almış, 7,5 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız ise 510 bin kişi olmuştur. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, salgın dönemi olmasına rağmen, tedavi hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamıştır.” bilgisini veren Bakan Koca, şunları dile getirdi:

“Türkiye, salgına karşı, dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi. Hiçbirimiz daha bir muamma olduğu günden bugüne, koronavirüs tehlikesine karşı yalnız bırakılmadık. Devlet, millet için var olduğunu bir kez daha gösterdi. Koronavirüsle, bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil. Bu sözün arkasında, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye’yi dünyaya örnek gösteriyor.”

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