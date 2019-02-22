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"Şikayetler insani bir yaklaşımla kolayca çözülebilir"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:- "Cezaevlerindeki şikayetler insani bir yaklaşımla kolayca çözülebilir"- "Cezaevi ziyaretlerine ilişkin taleplerimiz komisyonda dikkate alınmıyor"

22 Şubat 2019 Cuma 15:14
"Şikayetler insani bir yaklaşımla kolayca çözülebilir"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerindeki şikayetler insani bir yaklaşımla kolayca çözülebilir." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinden Meclise çok sayıda şikayetin geldiğini ancak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun bu şikayetleri gözardı ettiğini öne sürdü.

Kendisinin de bu komisyonun üyesi olduğunu ve taleplerinin dikkate alınmadığını iddia eden Gergerlioğlu, "TBMM İnsan Hakları Komisyonunu milletime şikayet ediyorum. Cezaevi ziyaretlerine ilişkin taleplerimiz komisyonda dikkate alınmıyor. Gelen binlerce şikayet karşısında daha bir cezaevi ziyareti gerçekleştirilmiştir. Cezaevlerindeki kişilerin durumu gerçekten zordur." diye konuştu.

Cezaevlerinden, sağlık hakkı ihlallerinden yemeklere varıncaya kadar çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Bu şikayetler sümen altı edilmeyecek ve biz bunları duyurmaya devam edeceğiz. Anne ve babaları tutuklu olmasından dolayı binlerce çocuk mağdur durumda. Bunlar son derece zalimce davranışlar. Çocuklar anne ve babalarına hasretler. 'Benim muhalifimin çocukları' diye bu çocukları düşman ilan edemezsiniz. Bu kişilerin suçlarına bakıldığında ise gayet basit suçlar. Bunlar insanlığın hiçbir şekilde kabul edebileceği şeyler değil. Cezaevlerindeki şikayetler insani bir yaklaşımla kolayca çözülebilir. Kimseye onur kırıcı davranışlar yapılamacağı açıktır."

Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki bir eyleme müdahale sırasında genç bir kızın polis tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri süren Gergerlioğlu, toplumun vicdanının olayın üzerinin kapanmasını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Gergerlioğlu, "Hiç kimse babasından dolayı suçlu ilan edilemez. Beklenen, İçişleri Bakanlığının kamuoyundan özür dilemesi ve o memur hakkında gerekli işlemin yapmasıdır. Kamu vicdanını yaralayan kötü bir olay yaşanmıştır." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:14
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