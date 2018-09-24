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Şikayetler arttı, iletişim merkezlerine '1 dakika' şartı geldi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüketicilerin telefonla sık sık aradığı müşteri iletişim merkezleriyle ilgili şikayetlerin ortadan kaldırılması için belgelendirme hizmetine başlandı. Yeni uygulama ile müşteriler sıraya girdikten bir dakika sonra ya bir temsilciye bağlanacak ya da kendisine geri aranma seçeneği sunulacak.

24 Eylül 2018 Pazartesi 22:12
Şikayetler arttı, iletişim merkezlerine '1 dakika' şartı geldi

TSE, tüketicilerin telefonla sık sık aradığı müşteri iletişim merkezleriyle ilgili şikayetlerin ortadan kaldırılması için belgelendirme hizmetine başladı.

Enstitünün standardına göre, müşteri iletişim merkezindeki bekleme süreleri ücretsiz olacak, müşteriye, sıraya girdikten 1 dakika sonra temsilciye bağlanma ya da geri aranma seçeneği sunulacak. İletişim merkezi, basınçlı satış taktikleri kullanmayacak, müşteriyi istismar etmeyecek, müşterinin istemediği bir bağlantı sonlandırılacak ve müşteriyle tekrar iletişim kurulmayacak.

İlk belge alan kuruluş MESKİ oldu

Bu çerçevede Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) çağrı merkezi belge alan ilk kuruluş oldu. TSE'den belge alan müşteri iletişim merkezi sayısının kısa süre içinde artması bekleniyor. Bu belgelendirme sistemi, müşterinin yasal organlara müracaat gibi dış çözüm yollarına gitmesini ve memnuniyetsizliğinin artmasını engellemeyi amaçlıyor.

İlgili standarda göre, müşteriler, iletişim merkeziyle ses, e-posta ya da web sohbet üzerinden iletişime geçebilecek. Çağrı merkezlerince, müşterilere iletilen tüm bilgiler, doğru, alakalı ve kolay anlaşılır olacak, müşterinin okuryazarlık düzeyi gibi iletişim ihtiyaçları dikkate alınacak.

Gizli satış yapılmayacak

İletişim merkezi bir soruya anında yanıt vermediğinde, çözüm için tahmini zamanı sunacak. Müşteri iletişim merkezleri, tüketicinin memnuniyetini de ölçerek, tüm şikayetleri kabul edecek. Bu şikayetler belirli aralıklarla incelenecek ve eyleme geçilecek. Buna göre, hizmet kalitesi artacak.

Müşterilere, maruz kalabilecekleri artırılmış ücretlerle ilgili açık bilgi sağlanacak ve herhangi bir ücret gizlenmeyecek. İletişim merkezi, basınçlı satış taktikleri kullanmayacak ve müşteriyi istismar etmeyecek. Satış ve pazarlama girişimleri, pazar araştırması ya da anket olarak gizlenmeyecek.

İstenmeyen bağlantı sona erdirilecek

Müşterinin istemediği bir bağlantı sonlandırılacak ve müşteriyle tekrar iletişim kurulmayacak. Tüketiciyle ulusal olarak kabul edilen zaman aralıklarında irtibat kurulacak, bekleme süreleri ve sıra bekleme ücretsiz olacak.

Bir dakika şartı

En iyi uygulama olarak, müşteriler sıraya girdikten bir dakika sonra etkileşimli yanıt sistemi sonrasında bir temsilciye bağlanması ve müşterinin geri aranması isteğinde bulunması için bir seçenek sunacak.

İdare etme yeteneğine sahip olacaklar

Müşteri iletişim merkezindeki temsilciler, dinleme, iletişim ve anlama becerisine sahip olacak, hassas müşteriler de dahil farklı durumları ve müşterileri idare etmede uyum yeteneği bulunacak.

Bu merkezlerdeki müşteri verileri gizli tutulacak, yalnızca yetkili taraflarla paylaşılacak ve gerekli olmayanlar silinecek.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 22:12
  1. TSE
  2. müşteri iletişim merkezleri
  3. İletişim merkezi
  4. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ)

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