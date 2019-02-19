Siirt’teki operasyonda 5 tutuklama
Siirt ve Batman’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.19 Şubat 2019 Salı 12:23
Siirt ve Batman’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.
Siirt ve Batman’da jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, esrar elde etmek amacı ile yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adli makamlara sevk edilen 7 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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