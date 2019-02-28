Siirt'te zehir tacirlerine operasyon yapıldı
Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.28 Şubat 2019 Perşembe 10:21
Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı’nca Siirt’in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan 3 kişiden 1’i, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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