Siirt'te zehir tacirlerine operasyon yapıldı Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Siirt’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı’nca Siirt’in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan 3 kişiden 1’i, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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