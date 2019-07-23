Siirt’te yüzmek için baraja giren 1 kişi boğuldu Siirt’te yüzmek için baraj gölüne giren 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Siirt’te yüzmek için baraj gölüne giren 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesi Pirinçli köyü baraj gölünde meydana geldi. Hüseyin Gündüz isimli şahıs, serinlenmek için baraj gölüne girdi. Gündüz’ün suda çırpındığını gören bir vatandaş, jandarmaya haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD sevk edildi. Vatandaşların çabalarıyla sudan çıkarılan Gündüz, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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