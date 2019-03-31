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Siirt’te yaşayan 93 yaşındaki seçmen oyunu kullandı

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde ikamet eden 93 yaşındaki Emine Çiçek, 31 Mart yerel seçimleri için oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 13:42
Siirt’te yaşayan 93 yaşındaki seçmen oyunu kullandı

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde ikamet eden 93 yaşındaki Emine Çiçek, 31 Mart yerel seçimleri için oyunu kullandı.


Gökçebağ beldesinde oturan 93 yaşındaki Emine Çiçek, evde bakım hizmetleri ve torunlarının yardımıyla ambulansla evinden alınıp belde merkezinde bulunan Gökçebağ İlkokulu’na götürüldü. Oy kullanma kabinine giden Çiçek, daha sonra oyunu kullandı.


Evde bakım hizmetleri personellerinin babaannesinin oy kullanmasını sağladıkları için memnun olduğunu belirten Emine Çiçek’in torunu Nuran Çiçek, “Babaannem için evde bakım hizmetlerinden geldiler. Oy kullanmaya götürecekler kimlikte 93 ama 100’ü aşmış. Sağlık Müdürlüğünü aradık. Ambulans gönderdiler. Bu hizmetten dolayı gelen evde bakım hizmetleri personellerine çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden gayet memnunuz” diye konuştu


Yürüyemediği için evde bakım hizmetlerini aradıklarını belirten Kerime Nas adlı vatandaş ise, "Sağ olsunlar gidemiyordum. Gelip beni aldılar. Oyumu kullandım. Allah devletimizi eksik etmesin. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Siirt Devlet Hastanesi evde sağlık hizmetleri biriminden Yusuf Akman ve Yılmaz Turhan adlı personeller ise, “Arkadaşımızla beraber bu seçim gününde hasta ve engelli bulunan hastalarımıza koordinasyon merkezimizle iletişime geçtikten sonra ilgili yerlere oy kullanmaları için hizmet sunmaktayız. Hizmetimiz şu şekilde ilgili okula götürüp tekrardan eve getirmek. Seçimin daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:42
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