Siirt'te yangın: 2 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde bir evde soba çıkan yangında, baba ve oğlu yaralandı.

İlçeye bağlı Okçular köyünde yaşayan 8 çocuk babası İdris Coşkun (41), sabah namazına kalktığı sırada evdeki sobayı yaktı. Bu sırada sobadan çıkan alevlerin evi sarması sonucu yangın çıktı.

Baba Coşkun çocuklarını uyandırarak dışarıya çıkardı. Yangında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba Coşkun ve oğlu Bayram Coşkun (19), 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi devam eden baba Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını dışarıya çıkardıktan sonra oğlu Bayram ile yangının içinde kaldığını söyledi.

Coşkun, "Allah'a çok şükür diğer çocuklarıma bir şey olmadı. Yaralı halde yangına müdahale etmeye devam ettik. Evimiz kullanılmaz hale geldi." diye konuştu.