Siirt’te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Tillo çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze Gül (21) yönetimindeki 50 BK 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.