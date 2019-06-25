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Siirt’te Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu

Siirt’te, Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu.

25 Haziran 2019 Salı 20:15
Siirt’te Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu

Siirt’te, Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan bidonun boş olduğu tespit edildi.


Olay, Siirt Valiliğinin önünden geçen Siirt-Kurtalan yolunda meydana geldi. Şüpheli bidon ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi alındı. Polis Siirt-Kurtalan karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanları, şüpheli bidonu bomba imha robotu yardımıyla fünyeyle patlattı. Bidonun boş olduğu tespit edildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:15
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