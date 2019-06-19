Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı Siirt’in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt’in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklama, “Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyü girişinde yol emniyeti alan güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde E.G. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan tutuklandı” denildi.

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