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Siirt’te traktör ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Siirt’te traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:48
Siirt’te traktör ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Siirt’te traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Eruh çevre yolunda meydana geldi. Ömer Eker yönetimindeki 56 BA 074 plakalı traktör, Siirt-Eruh çevre yolunda Mehmet Kadri Bakay idaresindeki 56 BA 197 plakalı minibüs ile çarpıştı. Traktör sürücüsü ile minibüs içerisinde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:48
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