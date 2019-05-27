Siirt'te traktör çocuklara çarptı: 1 ölü

SİİRT (AA) - Siirt'te traktörün çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Çal Mahallesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 AGP 52 plakalı traktör, Melhem (6) ve Erkan Cola'ya (9) çarptı. 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melhem Cola, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erkan Cola'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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