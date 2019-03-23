Siirt’te trafik kazası: 5 yaralı Siirt’in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siirt’in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt’in Baykan ilçesinde 44 HC 799 plakalı araç ile 34 PE 9945 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil ekibi yaralılara olay yerinde müdahale ederek Siirt Devlet Hastanesine sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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