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Siirt’te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:16
Siirt’te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt Kurtalan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 HU 9408 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan hafriyat yığınına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı şoför, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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