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Siirt'te trafik kazaları: 6 yaralı

07 Aralık 2018 Cuma 18:06
Siirt'te trafik kazaları: 6 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Gökbudak köyü yakınlarında, Yener Dağhan'ın kullandığı 33 DNG 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Dağhan ve araçta bulunan Selma Kurşun, Semiha Kurşun ve Burcu Canbaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Selma Kurşun, Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, Baykan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Veysel Karani Beldesi yolunda, Hamude Muhammed yönetimindeki 63 MA 2206 plakalı otomobil ile Erdi Kaan Kuşbudu'nun kullandığı 16 KGG 51 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Muhammed ve Kuşbudu, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:06
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