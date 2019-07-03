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Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı bulundu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saldırı amacıyla tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesindeki Çırav Dağı kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Şehit Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" başlatıldı.

Bölgede arazı taraması yapan jandarma komando unsurları, saldırı amacıyla teröristlerce araziye yeni tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı tespit etti.

Helikopterle bölgeye sevk edilen patlayıcı madde imha ve mayın arama köpek timleri, patlayıcıları kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
  1. EYP
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  4. Siirt
  5. terör örgütü PKK

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