Siirt'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nın Gezer Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, biksi makineli tüfek ile 50 fişek, 10 roketatar mühimmatı ve 10 sevk fişeği bulundu. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise olay yerinde imha edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.