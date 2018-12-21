0553 313 94 23

Siirt'te terör suçundan aranan bir kişi yakalandı

21 Aralık 2018 Cuma 13:55
Siirt'te terör suçundan aranan bir kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, öğrencilerin eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmelerinin sağlanması amacıyla okul önlerinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Uygulamada bin 154 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 696 araç da kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Uygulamada ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 13:55
  1. jandarma
  2. Siirt
  3. uygulama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaaslan, Çevre Mühendisleri Odası heyetini kabul etti
    1. Karaaslan, Çevre Mühendisleri Odası..
    2. Bilet alamayan Kolombiyalı dansçılar..
    3. Ziraat Türkiye Kupası 16 turu eşleşme..
    4. Rusya'dan ABD'nin çekilme kararına bir..
    5. TBMM Başkanı Yıldırım MHP Genel..
    6. Çavuşoğlu: ABD'nin kararından memnunuz
    7. "Sosyal medya kullanımı şaşırtıcı ve..
    8. Medipol Başakşehir'de Aytemiz..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    10. Rusya'dan gerginliği arttıracak hamle:..
    11. 9 CHP milletvekili hakkında fezleke
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    13. Takeaway.com, Delivery Hero'nun..
    14. Türkiye’nin kararlı tavrı ABD’yi geri..
    15. Samir Nasri açıklaması: Bizimle şu an..
    16. Mimarlar Odası yine karşı çıktı! 150..
    17. Hatay'da 87 düzensiz göçmen yakalandı
    18. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    19. Rusya ABD'nin asker çekme kararına..
    20. Galatasaray'da Sivasspor maçı..
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj