Siirt'te terör suçundan aranan bir kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, öğrencilerin eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmelerinin sağlanması amacıyla okul önlerinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Uygulamada bin 154 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 696 araç da kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Uygulamada ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

