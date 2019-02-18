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Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyonlar, terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:13
Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyonlar, terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi. Düzenlenen operasyonlarda örgütün kış yapılanması imha edilirken, tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.


Siirt’in Baykan ilçesinde terör operasyonlarını hızla sürdüren jandarma komando birlikleri ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri son bir haftada PKK’ya ağır kayıplar yaşattı. Operasyonlarda teröristlerin kullandığı onlarca sığınak ve barınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklar delil çalışmasının ardından imha edildi. Terör örgütünün kış üslenmesini çökerten jandarma komando birlikleri, terörle mücadeleye gece-gündüz demeden, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen büyük bir kararlılıkla devam ediyor.


JÖH ve komando birlikleri kırsal alanda teröre darbe vururken, bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröre yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik operasyonlarına da devam ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:13
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