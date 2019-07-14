Siirt’te terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi Siirt kent merkezinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerimize yönelik silahlı-bombalı eylemlerde örgütün şehir yapılanmasında kullanmaya yönelik silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmiş, ilimiz Afetevleri Mahallesi’nde yapılan arama neticesinde 1 adet roketatar, 5 adet roketatar başlığı (4 adet antitank, 1 adet antipersonel), 10 adet roketatar sevk fişeği, 539 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 1 adet akım ölçer, 2 adet radyo, 7 adet el telsizi (5 adet Cobra marka, 2 adet Yaesu marka), 3 adet el bombası, 12 adet pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 2 adet askeri palaska ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, halkın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

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