Siirt'te terör operasyonu İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh kırsalında 2 terörist ölü ele geçirildi- Hava destekli operasyonda, 3 silah ve 3 el bombası ile örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh kırsalında 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 5 gün önce Siirt'in Eruh kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonda 2 teröristin ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca M4, M16 ve kalaşnikof piyade tüfeği ile 3 el bombası, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.



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