0553 313 94 23

Siirt'te terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı, 9 av tüfeği, tabanca ve mühimmat ele geçirildi

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:06
Siirt'te terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'ya yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kurtalan ilçe merkezi ve kırsaldaki 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlılara ait ev ve eklentilerindeki aramada 9 av tüfeği ve 166 fişek, ruhsatsız tabanca ve 3 mermi, aydınlatma tabancası, 10 cep telefonu, 4 bilgisayar, 88 CD, 2 harici bellek ve 13 örgütsel fotoğraf ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:06
  1. jandarma
  2. operasyon
  3. Siirt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terörle mücadele
    1. Terörle mücadele
    2. Başbuğ: Bugün olsa yine Kozmik Oda’yı..
    3. Terör örgütünün kış yapılanmasına izin..
    4. GRAFİKLİ - Fenerbahçe, Avrupa'da 229...
    5. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    6. Dolar/TL, 5,2465 seviyesinde işlem..
    7. Fenerbahçe'de rakip Zenit
    8. Rusya Savunma Bakanı Türkiye'ye..
    9. Binali Yıldırım, seçim ofisini ziyaret..
    10. 72 terörist öldürüldü
    11. Bursa yerel seçim anket sonuçları 2019..
    12. Göztepe'den kritik galibiyet
    13. Akar-Şoygu görüşmesinde, Soçi’deki..
    14. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,..
    15. Sapkınlara hizmet ediyor! Dön bu..
    16. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    17. Küresel piyasalar yeni haftada ticaret..
    18. Avrupa'nın İslam'ı bozma çabaları!..
    19. Denizli yerel seçim anketleri 2019..
    20. Siirt'te terör operasyonu
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte sonuçlar
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte sonuçlar