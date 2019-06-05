0553 313 94 23

Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Kurt Kapanı Operasyonu"nda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği tespit edildi

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:17
Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde telsiz komutalı patlayıcı düzeneği, el telsizi, düzenek kutusu, birbirine bağlanmış 8 pil bloğu, 3 metre kablo, 2 fünye ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:17
  1. Eruh
  2. patlayıcı düzeneği
  3. Siirt
  4. terör operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vokal Barok Hazineler konseri İstanbul Müzik Festivali’nde
    1. Vokal Barok Hazineler konseri İstanbul..
    2. YEE dünyaya 10 yıldır Türkçe ve Türk..
    3. Vali Pehlivan’dan şehit polislerin..
    4. AK Parti’li Sarıeroğlu bu yıl da Adana..
    5. Tekirdağ'da feci kaza' 5 kişi öldü
    6. Çocuklarımız Kur’an ahlakıyla buluşacak
    7. Bakan Akar’dan komutanlarla 2400..
    8. TV+ ile Açık Havada Başka Sinema..
    9. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    10. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    11. Elleriyle şifa dağıtıyor
    12. Peru’da 5 ton kokain ele geçirildi
    13. Başkan Akman’dan ‘Dünya Çevre Günü’..
    14. Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı..
    15. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır..
    16. Adana’da çocuğa darp iddiası
    17. Deniz kaplumbağalarını kurtarma..
    18. Sefer Aycan'dan nafaka açıklaması:..
    19. Bayram namazını Mehmetçikle kıldılar!
    20. Meteoroloji'den 13 ile sağanak yağış..
    21. SANKO Üniversitesi hastanesi’nde..
    22. Van, İranlı turistler için seferber..
    23. (Özel haber) Karslı milli atletler,..
    24. İSO 500’deki SANKO şirketleri
    25. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve..
    26. Akdeniz'de korkutan deprem!
    27. İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Muratpaşa Belediyesi üretiyor
    29. Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs..
    30. Temiz bir Kazdağları için çağrıda..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor