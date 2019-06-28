Siirt’te tarım aracı devrildi: 2 yaralı Siirt’te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt’te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde AbdulhalikÖneryıldız’ın (22) kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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