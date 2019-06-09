Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 4 yaralı Siirt’te, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Siirt’te, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemal Akdağ’ın kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, merkeze bağlı Meydandere köyü mevkisinde devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü Akdağ ile Sadık, Atike ve Hacer Zeyrek yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.