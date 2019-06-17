Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 ölü Siirt’te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Siirt’te tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde Zeynel Kartal’ın kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Kartal’a, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kartal kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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