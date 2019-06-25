0553 313 94 23

Siirt'te şüpheli bidon yerli üretim "Kaplan"la imha edildi

Valilik önündeki şüpheli bidona ASELSAN tarafından üretilen "Kaplan" isimli bomba imha robotuyla müdahale edildi

25 Haziran 2019 Salı 21:38
Siirt'te şüpheli bidon yerli üretim "Kaplan"la imha edildi

SİİRT (AA) - Siirt Valiliği önünde bulunan şüpheli bidon, ASELSAN tarafından üretilen "Kaplan" isimli robotla imha edildi.

Siirt-Kurtalan kara yolu üzerindeki valilik bahçesinin duvarının bitişiğinde bidonu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından bidona, ASELSAN tarafından üretilen "Kaplan" isimli bomba imha robotuyla müdahale edildi.

Kontrollü şekilde patlatılan bidonun boş olduğu belirlendi.

- Vali Atik, Kaplan'ı inceledi

Vali Ali Fuat Atik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü envanterine yeni giren Kaplan'ın zorlu görevlerinde bomba imha ekiplerinin en büyük yardımcısı olduğunu aktaran Atik, bu robotun keşif gözetleme, toprağa gömülü mayın veya uzaktan komut edilen patlayıcıları tespit ve imha etme gibi birçok görevde kullanılabildiğini kaydetti.

Vali Atik, emniyet personeline çalışmalarında kolaylık diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 21:38
  1. Bomba İmha
  2. Siirt
  3. şüpheli bidon
  4. vali ali fuat atik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çipras'tan Başkan Erdoğan'a küstah cevap
    1. Çipras'tan Başkan Erdoğan'a küstah cevap
    2. Ukrayna AKPM'deki çalışmalarını askıya..
    3. Trump'tan "İran konusunda çıkış..
    4. Erzurum'da tarihi ev yandı
    5. Zarif'ten "Bolton savaş komplosu..
    6. Bahreyn'deki çalıştay Tel Aviv'de..
    7. Yürek burkan çağrı: Cumhurbaşkanım..
    8. Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı..
    9. İran’dan ABD’ye uyarı:” Tacizler devam..
    10. Irak'tan İngiltere'ye "bölgedeki..
    11. Sivas'ta itfaiyeden yılan operasyonu
    12. Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ..
    13. Akıncı Üssü davası
    14. Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde..
    15. Manuş Baba kimdir? Manuş baba'nın..
    16. İbne sevici solak medya duyurdu:..
    17. THY'nin ilk Dreamliner uçağının adı ne..
    18. Çipras’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    19. Wimbledon'da Başak Eraydın tur atladı
    20. Ruhani'den "nükleer anlaşmayı yeniden..
    21. Zarfın içinden çıkan maddenin şarbon..
    22. Kamerun galibiyetle başladı
    23. Emekli ve memura Temmuz zammı ne kadar..
    24. Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
    25. Kuşadası’nda 18’i çocuk 38 kaçak..
    26. Eskişehirspor'a puan silme cezası..
    27. Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6..
    28. Bedelli askerlik başvurular ne zaman..
    29. KKTC’de çöp eve belediye..
    30. Beşiktaş'ta Sead Halilagic ile yollar..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı